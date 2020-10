Saint-André en exemple : plus de 30% de chômage lié à un taux de pauvreté important. Le chiffre explose chez les jeunes (la microrégion Est, territoire le plus pauvre chez les jeunes de moins de 30 ans). Les gens n'en peuvent plus ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il y a de toute évidence un creusement des inégalités (entre les individus et entre les territoires) et parallèlement un enrichissement des très riches.



En pleine crise de Covid-19, 1 millions de pauvres supplémentaires en France. C'est indécent et anormal. La suppression de l'ISF a été une injure faite aux familles qui souffrent et la Covid-19 a accentué les écarts. Il est clair que le modèle est secoué. La réforme de l'ISF a été un cadeau pour les plus forts. Il faut corriger.



Quelle solution ?... La taxation des très hauts revenus peut être une solution pour créer des emplois durables et permettre la mise en place d'un revenu universel. Financer les plans de relance et d'investissement avec les collectivités. En même temps redynamiser les missions des services publics… Après tout, le peuple ne demande qu'à vivre dignement.



Et c'est là que je dis, que les querelles intestines n'ont plus leur place. Il faut rassembler les Réunionnais autour d'une perspective durable. C'est l'appel que je lance aux futures têtes de listes aux régionales notamment à celles de la gauche réunionnaise. La situation est grave.

Par solidarité il doit y avoir une convergence vers l’essentiel. Sinon cela pourrait être interprété comme de la complaisance avec ce système inégalitaire qui n’a que trop duré !



Eric Fruteau (Demain La Réunion)