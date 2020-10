Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Les groupes d'actions des Insoumis de La Réunion ont discuté et acté ce 10 octobre 2020 à Saint-Benoît : La nouvelle organisation de campagne de la France Insoumise pour les prochaines échéances électorales, le souhait que Jean Luc Mélenchon soit le candidat de la FI aux Présidentielles, que la FI et ses composantes réunionnaises seront présentes aux élections Régionales et Départementales, qui ne peuvent être dissociées, pour répondre aux urgences sociales, économiques, écologiques et démocratiques, aggravées par la crise sanitaire actuelle.

