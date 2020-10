Le Collectif Covid Médecins 974 s'inquiète de la rapidité de fabrication d'un vaccin contre la Covid et recommande la plus grande prudence dans sa future utilisation. Voici les chiffres de la mortalité par le Covid-19, depuis le début de l'épidémie (février 2020) jusqu'à aujourd'hui :

On le voit, les milliers, les dizaines de milliers de nouvelles contaminations qu'on enregistre chaque jour en France ne débouchent pas sur une nouvelle vague de décès comparable à la première :

- Car on connaît mieux la Covid et qu'on la soigne mieux ;

- Car les infections touchent une immense majorité de personnes en bonne santé ;

- Car le virus est probablement moins virulent qu'aux mois de mars et avril.

D'ici quelques semaines, le nombre de contaminations aura tellement augmenté que les chiffres de "létalité" (risque de mourir quand on a un test positif) deviendront insignifiants. Ils le sont déjà. Insignifiant veut dire que la Covid n’entraîne pas de surmortalité dans la population générale, et que le taux de mortalité est très largement inférieur à celui d’autres affections cardio-vasculaires, cancéreuses, etc.

Vous vous souvenez qu'au début de l'épidémie, on nous expliquait que 5 à 9 % des gens touchés par la Covid en mouraient. C'était très inquiétant, cela voulait dire qu'avoir la maladie impliquait un risque très important de mourir.

Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Avec ces tests positifs ultra-nombreux, et un nombre de décès faible (autour de 50 par jour, soit moins d'un mort par département français), la Covid se banalise, comme la grippe saisonnière. A La Réunion, c’est 17 morts en 7 mois.

Sur les 500 000 cas diagnostiqués depuis le mois de juin, il y a eu 1500 morts dans l’hexagone. Les chances de survie sont donc de 99,7 %, et plus encore si l'on est en bonne santé ! A La Réunion, le taux de survie est identique.

On comprend que certaines personnes veuillent prendre des précautions pour s'en protéger. Mais la gravité de la maladie ne justifie pas de verrouiller tout un pays, et d'empêcher toute la population de fonctionner.

Bien entendu, on nous dit que l'enjeu n'est pas le nombre de morts, mais plutôt de "sauvegarder les capacités d'accueil en réanimation". Mais un grand pays comme la France devrait pouvoir se doter de lits supplémentaires !

Cela va faire bientôt un an que la maladie est apparue. Les responsables politiques ne peuvent plus plaider qu'ils sont pris de court ! Non, si les lits ne sont pas là, c'est à cause de la désorganisation et de l'incompétence des Autorités, ce qui est totalement différent. Si nous ne faisons rien, il est désormais certain que Noël sera annulé et que notre pays va s'enfoncer dans la ruine. On parle de déjà 450 milliards d'euros de coût de cette crise, rien que pour la France, et tout ça parce qu'on manque de quelques milliers de lits ?

C'est absurde, monstrueux, pour tous nos jeunes qui ne peuvent plus étudier, plus travailler, et qui demain ne pourront plus financer du tout notre système de santé et de retraite, si on continue à les asphyxier. Quant à La Réunion, les lits de réanimation et d’hospitalisation sont très loin d’être obstrués par des patients Covid+. Cependant les mesures sont les mêmes que celles appliquées en métropole.

Par ailleurs, puisque la Covid se révèle beaucoup moins dangereuse qu'on ne le craignait, nous vous invitons à vous battre pour que la vaccination ne soit pas obligatoire. Il y a là également un abus de pouvoir caractérisé, que les pouvoirs publics, infantilisants, nous préparent sans même chercher à se faire discrets.

Le Collectif Covid Médecins 974

Bruno Bourgeon

Alain Brehat

Henri Boden

Pierre Cave

Philippe de Chazournes

Philippe Jeu

Stéphane Mbayo

Bashir Omarjee

Joël Oosterlinck

Issam Seddiki