L'aide exceptionnelle accordée aux bénéficiaires du RSA (150?+ 150? par enfant) va dans le sens positif. Néanmoins il faut pérenniser ces aides car la crise et ses effets va durer dans le temps.

Il faut profiter du projet de loi des finances 2021 pour anticiper ses effets négatifs. De même, je regrette qu'un plan plus global (voir mon dernier communiqué) en faveur des plus vulnérables n'ait pas été retenu. Il faudra que les Réunionnais se battent pour l'amélioration du pouvoir d'achat et l'élimination des inégalités.

Éric Fruteau, Demain La Réunion