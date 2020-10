Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le SNALC Réunion s'inquiète de la dangerosité du masque de modèle DIM distribué et rendu obligatoire par le ministre et la rectrice. Une mise au point sur la qualité et les risques de ce modèle à été diligentée par le SNALC auprès du ministère. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le SNALC Réunion s'inquiète de la dangerosité du masque de modèle DIM distribué et rendu obligatoire par le ministre et la rectrice. Une mise au point sur la qualité et les risques de ce modèle à été diligentée par le SNALC auprès du ministère. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)