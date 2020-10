Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

A l'heure où la deuxième vague du Covid-19 commence semble t-il à déferler sur la Métropole. Et pendant que le personnel hospitalier inquiet, dévalorisé, en état de souffrance et de mal-être au travail, se prépare à cette nouvelle déferlante. Alors que l'aspiration d'une unité syndicale hospitalière est très forte parmi les nombreux personnels. Que voyons-nous, chaque syndicat hospitalier continue à manifester une fois de plus en solo pour soi-disant défendre l'hôpital public et le personnel. Alors que, quiconque ayant une petite expérience de la vie au travail le sait et connait le vieil adage que l'union est une force alors que la division est une faiblesse ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

