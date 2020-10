Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Je condamne ardemment l'acte barbare et abjecte dont a été victime cet enseignant Samuel Paty. Le radicalisme et l'extrémisme politico-religieux n'a pas sa place dans une république. Le fait que ce soit un enseignant renforce le sentiment injuste et la colère. L'éducation est aujourd'hui ciblée alors qu'elle reste la meilleure arme garantissant la cohésion de notre société. Nous exprimons notre solidarité à toute la communauté éducative et notamment au corps des enseignants.

