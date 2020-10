Le Conseil Régional du Culte Musulman de La Réunion (CRCM) exprime sa profonde émotion suite à l'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie qui sortait du collège ou il travaillait à Conflans Sainte Honorine. Samuel Paty est mort, décapité le 16 octobre dernier sous les coups d'un jeune de 18 ans pour avoir montré en classe des caricatures de Charlie Hebdo et notamment celles du prophète de l'islam, Mahomet. Nous publions le communiqué du CRCM dans son intégralité. (Nazir Patel à droite. Photo rb/www.ipreunion.com).

C’est un acte d’une horreur absolue que nous condamnons sans réserve, qui révulse notre humanité, qui est à l’opposé de nos valeurs, des valeurs de la République, et du caractère sacré de la vie qui est un principe essentiel qui guide nos consciences.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille de ce professeur, à ses proches, à ses collègues, à ses élèves.

Nous exprimons notre solidarité pleine et entière à l’égard de l’ensemble de la communauté éducative.

Nous appelons également à prendre part aux différents hommages qui seront rendus à la mémoire de ce professeur.

Notre nation est endeuillée et nous éprouvons –à l’unisson de tous nos compatriotes, les mêmes sentiments de sidération, de tristesse et d’inquiétude. Ensemble, nous devons lutter pour ne pas tomber dans les voies sombres de la division, de la peur et de la haine. Ensemble, continuons à construire cette espérance pour un monde plus uni, davantage solidaire et encore plus fraternel.

Nazir Patel, Président du Conseil Régional du Culte Musulman de La Réunion