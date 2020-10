Le FDGR est indigné par l'acte de barbarie commis sur un enseignant ce vendredi 16 Octobre 2020 à Conflans Sainte-Honorine devant le collège où excercait le professeur d'Histoire-Géographie sous prétexte de blasphème à l'Islam alors qu'il tenait un cours sur les carritatures de Charlie Hebdo, en pleine procédure des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercasher. (Photo rb/ www.ipreunion.com)

La France sous le choc!

L’ éducation nationale sous le choc!

Le Peuple sous le choc!

En France pays de droit de l’Homme et de la liberté d’expression , c’est

le monde de l’éducation nationale qui se trouve en danger, non sans

raison, face aux dérives extrémistes, ultra conservatrices et terroristes si

les enseignants n’ont plus le droit d'exercer leurs métier sur les valeurs

fondatrices de la république. Des décennies de politique libéral de

démantèlement des services publics ont affaibli toutes les institutions de

l’Etat comme les corps intermédiaires. La population bouleversée par la

crise sanitaire et les catastrophes naturelles voit s’ajouter la menace

terroriste par cette acte de barbarie devant ce crime fanatique extrême

et obscur.

Le FDGR demande à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires

pour que les services publics soient dotés de moyens suffisants pour

lutter contre toutes les formes d’attentats à la république et d’éviter une

montée en puissance des nationalistes et des conservateurs extrêmes

dans le pays.

Le FDGR présente tous ses voeux de condoléances à la famille de ce

martyr de la république et à la population de Conflans Sainte-Honorine.

“L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde”

N. Mandela

Jean-Paul Panechou

FDGR.

Forces de Gauche Réunion