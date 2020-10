La fédération du parti socialiste de La Réunion salue la mémoire de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie victime d'un crime ignoble le 16 octobre dernier. Elle exprime sa solidarité envers les proches de la victime, à ses collègues, ainsi qu'à l'ensemble du corps enseignant.

La Fédération condamne fermement ce crime terroriste qui s’attaque à notre République et à nos valeurs.

Elle salue l’initiative de La Ligue des droits de l’Homme et appelle les militants et les sympathisants socialistes, ainsi que l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais à se rassembler ce mardi 20 octobre à 18h sur le parvis des droits de l’homme, à Champ-Fleuri.