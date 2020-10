Monsieur Samuel Paty, enseignant d'Histoire-Géographie du collège du Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine en région parisienne a été décapité́ en fin d'après-midi, ce vendredi 16 octobre 2020 parce qu'il a fait son métier en conscience. (Photo AFP)

Le SAIPER exprime son horreur face à cet assassinat, adressant ses plus sincères pensées à sa famille, ses proches, ses collègues et ses élèves.

Cet effroyable meurtre ferait suite à un cours de l’enseignant sur la liberté́ d’expression, utilisant les caricatures de Mahomet faites dans Charlie Hebdo. Cet acte abject commis à l’encontre d’un professeur de l’école républicaine, touche l’ensemble de la communauté éducative, le cœur de nos valeurs, notre démocratie, en pays laïc.

Les enseignant-e-s doivent pouvoir aborder les différents sujets du programme en classe en utilisant les supports pédagogiques qui leur paraissent pertinents pour éveiller l’esprit critique des élèves, sans avoir à craindre quoique ce soit, de pressions, de représailles et encore moins de menaces sur leurs vies.

À ce titre, pour défendre les libertés pédagogiques, d’expression, de conscience et la laïcité, le SAIPER appelle les personnels de l’éducation nationale de La Réunion à participer au rassemblement à l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme ce mardi 20 octobre 2020 à 18H00 sur le Parvis des Droits de l’Homme et de la Laïcité, à Champ Fleuri, Saint-Denis, pour marquer ensemble notre émotion et notre détermination commune.