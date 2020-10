L'ARChipel Citoyen pour La Réunion, (l'ARC Citoyen en abrégé) est un collectif constitué de diverses personnes issues de la société civile et de mouvements associatifs, politiques, écologistes, humanistes, féministes et sociaux. Depuis deux mois, ses membres ont travaillé à l'élaboration d'une Charte permettant de dégager un accord fondamental sur des valeurs et des objectifs. Le 7 novembre prochain, l'Archipel Citoyen organisera son premier forum sur le thème de l'alimentation. Nous publions leur communiqué dans son intégralité. (Photo d'illustration rb/ www.ipreunion.com)

Nous voulons contribuer à faire émerger une dynamique citoyenne centrée sur la problématique de l'urgence climatique et des enjeux de la transition écologique.

Nous voulons rassembler au-delà des clivages traditionnels, toutes celles et ceux qui pressentent que notre système politique et économique est à bout de souffle et a failli tant sur le plan de la justice sociale que sur celui de la protection de notre patrimoine naturel.

Nous voulons privilégier les forces de résilience et de résistance à l'œuvre dans la société réunionnaise, nous voulons contribuer à coordonner les initiatives créatrices trop souvent délaissées par les partis politiques.

Bref, nous voulons donner vie à une conception politique bâtie par les citoyen.ne.s, pour les citoyen.ne.s.

Démocratie réellement participative, intégrité et sincérité, prééminence du projet et du collectif sur les ambitions personnelles, bienveillance et solidarité, éco-féminisme et décolonisation des mentalités, écologie et préservation du vivant, voilà nos principes et nos valeurs.

Nous appelons les citoyennes et citoyens qui se reconnaissent dans ces valeurs et principes à signer et diffuser le plus largement possible la Charte de l'ARC.

L'ARChipel inscrit sa démarche dans la durée afin de vivifier le débat public mais il n'exclut pas de s'engager dans le combat politique lors d'échéances électorales.

C’est pourquoi nous organiserons des forums sur diverses problématiques relevant des domaines de l’écologie sociale et solidaire et de la démocratie. Le premier forum aura pour thème l’alimentation et se déroulera le samedi 7 novembre 2020.

Collectif de l'Archipel Citoyen

