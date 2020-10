Alors que les hommages à la mémoire de Samuel Paty se multiplient un peu partout en France métropolitaine et à La Réunion, j'appelle solennellement toute la classe politique dont je fais partie à faire montre d'unité nationale. Nous n'avons pas le droit de nous diviser, mais de resserrer encore davantage nos liens de liberté, d'égalité et de fraternité pour une République Française forte.

Je tiens à saluer les premières mesures prises par le Ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin, et je serai particulièrement vigilant sur le contenu du projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains qui ne devra, je l'espère, concéder aucun espace, aucun mode d'expression face à l'intolérance et au radicalisme.

Les valeurs universelles que nous avons gagné de haute lutte en France sont suffisamment généreuses pour accueillir tout le monde et ce, malgré le poids de l'histoire.

Il n'y aura jamais de justification à des actes d'une sauvagerie sans nom quels qu'ils soient. Je tiens à saluer les propos tenus par Monsieur Nazir Patel, Président du Conseil régional du culte musulman de La Réunion ainsi que ceux tenus par l'Imam Hassen Chalghoumi, Président de la Conférence des Imams de France.

Il n'y a pas d'amalgame ni de confusion possible. La Réunion est une terre multiculturelle, de profond respect et de tolérance de l'autre dans sa différence. Il nous appartient tous ensemble de la préserver, de la défendre, de la valoriser.