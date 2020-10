Oui, l'émotion est vive, la tristesse est grande, l'effroi est puissant, lorsque nous assistons, avec impuissance, à ce que le macabre, dans sa toute son horreur, vient saccager " la paix sociale ". Lorsque l'insoutenable caractère des atrocités commises sur un enseignant interpelle nos consciences, nous ne pouvons que refuser, récuser et rejeter, avec force, de tels agissements condamnables à l'évidence et nous en sommes que plus retournés devant le déchaînement d'une violence sans nom. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cependant, après le temps du recueillement, et, en dépit du renforcement de l’arsenal législatif qui ne manquera pas de se produire afin de prévenir des dérives inadmissibles et sournoises, afin d’endiguer les risques sectaires manifestes, afin d’éviter l’inflation des phénomènes de rupture d’avec le " corps social ", il nous faudra faire preuve d’audace dans la réflexion, de courage dans l’action, et, de discernement quant à l’identification de toutes les sources de production de la marginalisation des individus livrés à eux-mêmes.

Avant toute chose, si condamner est un impératif incontournable, si regretter que l’irréparable soit commis par une minorité au nom d’une majorité tranquille à laquelle on dit appartenir est chose évidente en soi, si rejoindre des démarches et initiatives qui récusent la confrontation belliqueuse et l’atteinte à la vie, sont des actes fondateurs et marqueurs du rappel de notre commune appartenance à la Nation. Et si tout cela s’inscrit, certes, dans un mouvement unanime de réprobation n’appelant aucune réserve, nous devons, nonobstant, aller encore plus loin que ce qui est louable en mettant toute notre énergie dans des actions à la portée de chacun, dans le débat d’idées à la croisée des chemins du religieux et de l’idéal démocratique, et, dans tout ce qu’on peut faire quotidiennement en tant que citoyens investis professionnellement, culturellement, sportivement et dans le champ associatif.

C’est ainsi que refonder le pacte des citoyens avec la République passera inéluctablement par la mise en œuvre d’une réflexion approfondie, méthodique et pertinente sur le triptyque républicain, sur sa portée, sur ce qui fait sens et sur la cohérence entre nos pensées et nos actes dans les choix qui sont les nôtres, et, dans la recherche inlassable du compromis. De même, bien que nous ayons l’expérience à La Réunion d’un dialogue inter-religieux efficace et productif, que notre " vivre-ensemble " a toujours su faire preuve d’exemplarité, que notre esprit de sursaut a toujours su l’emporter sur le défaitisme ambiant et sur le délitement des rapports sociaux, nous devons faire preuve, plus que jamais, d’intelligence collaborative.

Pour ce faire, nous devons faire vivre la terre de nos relations sociales de ce sel dont elle a toujours su

tirer le meilleur parti pour garder la vigueur de rapports féconds, heureux et pacifiques. La liberté est une grande, belle et noble idée, elle ne peut être réduite à une seule forme d’expression et ne peut être, en aucune façon, limitée à une vision exclusive, attentatoire et utilitariste. Parce que la liberté est un droit, il n’en sera que mieux garanti. Parce qu’elle appelle à un devoir, celui de " l’esprit de responsabilité ", elle n’en sera que mieux utilisée. D’une certaine façon, nous aspirons tous à cette liberté de conscience, cette liberté qui nous empêche le fait d’être jugé comme celui de juger l’autre. En notre âme et conscience, l’exercice de la liberté doit nous garantir la sécurité tout comme son usage, sous le sceau de la modération et dans le cadre du respect de la déontologie propre à chaque métier. Aussi, son exercice, pour qu’il soit porteur d’effet et générateur de résultats, ne doit pas venir heurter la conscience de nos concitoyens sur d’éventuels points de désaccord ou de divergence. De tout temps, la liberté fut et reste le matériau de prédilection des philosophes, un véritable champ de confrontation des idées, un champ qui reste, malgré tout, inachevé. De la même façon, c’est un casse-tête indiscutable pour les juristes constamment interpellés qui, sur la fabrique doctrinale du droit en vue de mieux réguler les multiples déclinaisons de la liberté, qui, sur l’interprétation prétorienne des règles afin de participer à l’émergence d’un compromis acceptable socialement aussi bien que fondé juridiquement.

Enfin, le politique est intéressé, au premier chef, puisque la liberté est à la base de la démocratie là où l’interdiction fait exception. Mais, elle ne peut demeurer l’apanage de quelques initiés, et, sa discussion ne saurait être confinée à quelques cercles que ce soient. La liberté et son appréhension doivent être vécues de l’intérieur de la société, de ses interstices à ses profondeurs, afin de participer à son perfectionnement, à la bonne appropriation de sa valeur et à la correcte perception des responsabilités qui en découleraient. En tant que citoyens et en tant que croyants (ou pas), nous devons discuter de la liberté, dire ce que nous pensons certes, mais penser surtout ce que l’on doit dire. Il est bien entendu connu que " si ce que j’ai à dire n’est pas plus beau que le silence, je dois me taire " selon un proverbe arabe, mais il est tout aussi impérieux que de prendre le temps de s’exprimer, d’apprendre à s’exprimer, d’accepter le droit à la différence, de participer à l’édification des esprits en acceptant la possibilité de désaccords tout en œuvrant à l’érection des efforts participant de " l’intérêt commun ", d’interagir sereinement avec les autres quelque soient les contextes, les époques, les champs sur lesquels nous pouvons être conduits à prendre la parole. Parce qu’en réalité, nous avons davantage besoin d’écouter les autres que de parler soi-même, parce qu’on ne peut œuvrer utilement que si l’on accepte de dialoguer avec celles et ceux qui ne partagent pas le même point de vue que nous en prenant le soin, toutefois, de respecter le leur, il nous faut réinvestir le champ de nos relations sociales qui ne peuvent pas se mesurer au nombre d’interactions que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux. Parce que nous avons besoin de mieux nous comprendre les uns les autres, pour s’assurer que nous éprouvons une opinion correcte relative à une situation donnée, parce qu’on n’est pas à la merci de charlatans, de manipulateurs et de gourous qui profiteraient de nos états d’âme pour nous distiller un discours en décalage avec nos réalités locales, nous n’avons jamais eu tant besoin de nous accrocher à la culture comme source d’une meilleure compréhension du monde contemporain. En effet, si la culture devenait le ciment de la société, alors nous en sortirions que plus gagnants face à des personnes qui enragent, qui ne vont pas bien et qui vivent sur la foi de connaissances totalement erronées. Ce devoir citoyen est le devoir de chacun, et, il se traduit par les vertus de l’échange, du partage, du dialogue et de la bonté d’âme.

En second lieu, l’égalité qui n’est pas un vain mot, laquelle demeure une quête perpétuelle, qui ne se résume pas à un temps donné ou à un programme d’actions établies, l’égalité est un idéal qui doit être poursuivi par le déploiement réel et concret de la solidarité, par l’entremise et la promotion d’une culture de la générosité, par la sensibilisation des jeunes et des moins jeunes à des causes humanistes pour fonder leur esprit altruiste, par l’attention constante que nous devons porter à l’autre, à notre prochain, proche ou éloigné. L’égalité n’a une chance d’être atteinte que par l’entremise du don de soi, de son temps, de ses connaissances, de son réseau relationnel, et, in fine seulement, de son argent. La philanthropie est certes nécessaire, utile et indispensable, mais elle ne doit pas être vue sous le seul prisme d’un don effectué " par acquit de conscience ", d’un don pécuniaire pour dire que l’on s’est acquitté de son devoir ou accompli sa bonne action. Les êtres qui nous côtoient, au plus près, comme ceux que nous connaissons, parfois en ignorant tout de leurs conditions de vie et de leur état d’esprit, ne sont pas forcément inscrits dans une logique d’attente d’un soutien financier tangible et palpable. C’est alors que nous nous devons de donner du sens à notre rapport aux autres, nous devons nous atteler à la construction d’un lien social incarné et authentique, nous devons produire des rapports sociaux fondés sur une véritable entraide salvatrice qui nous rend plus humains. Bien souvent, nos concitoyens ont besoin de conseils avisés, ils ont parfois juste besoin d’apprendre de notre propre expérience de la vie afin de mieux s’en sortir, ils ont aussi besoin de se sentir épaulés dans les projets qui sont les leurs, ils ont besoin, plus que jamais, de notre carnet d’adresses qui, pour un emploi, qui, pour mieux se structurer, pour mieux réussir leur projet de vie dans sa globalité. Nos concitoyens ont besoin de mieux comprendre la complexité avec laquelle nous devons composer sans cesse. Nos concitoyens ont simplement besoin de faire face à la vie et à l’adversité, et, parfois un sourire de notre part peut leur suffire, un mot d’encouragement peut les aider à mieux sortir d’une impasse, un moment d’accompagnement peut leur rendre la joie qu’ils auraient perdue pour plein de raisons.

Nous ne serons plus proches, de Dieu, véritablement que si nous nous donnons la peine d’être aux côtés de ceux et celles qui souffrent quotidiennement, aux côtés de ceux et celles qui ont besoin de nous, non pas uniquement parce qu’il est de notre devoir de l’être, mais bel et bien d’être présents pour rendre vivant le lien qui nous lie aux autres.

En troisième lieu, la fraternité est le dernier élément de cette équation de la citoyenneté qui doit nous faire dire que nous devons prendre collectivement part à tout acte qui apporte de la consistance à l’unité de la Nation, du genre humain. Oui, l’unité ne doit pas seulement être considérée comme une vue abstraite de l’esprit, elle est une chose si essentielle à la société que sans le levain de l’unité, aucun partage du pain de la solidarité ne saurait se produire. L’Etat providentiel a fait sa part, en termes de fraternité, au travers de la mise en place de la Sécurité Sociale, acquis historique, fragile et menacé, qui nous est tout aussi envié de par le monde. Proclamer l’unité d’une Nation, ce n’est pas, pour autant, nier sa diversité. La diversité des êtres, de leurs opinions, de leurs croyances et de leurs approches est essentielle à leur reconnaissance comme préalable à la construction de l’édifice unitaire d’un grand pays comme la France. L’unité est un sentiment qui dit, principalement et avec force, que nous sommes liés au travers d’un " contrat social " au devenir d’une Nation dont nous partageons, avec des millions de citoyens, une communauté de destin. Il ne saurait y avoir de conflit de valeurs, pas plus qu’il ne saurait être question de conflit de loyauté, entre nos pratiques cultuelles, lorsqu’elles existent, notre(nos) appartenance(s) culturelle(s) tant qu’elles subsistent et notre implication citoyenne lorsqu’elle se produit comme lors du vote sur lequel nous sommes de plus en plus en retrait paradoxalement à notre demande collective de plus de démocratie. D’aucuns voudraient voir les germes de la haine s’installer dans le cœur des uns à l’égard des autres, mais, des initiatives maladroites provenant d’êtres emplis de haine peuvent-elles avoir raison de cœurs purs, de cœurs sains, de cœurs vivants en Dieu et/ou habités par la compassion et l’empathie, de cœurs qui se mettent en position d’accueillir la lumière de la sagesse, avec raison, comme pour mieux en extirper les ténèbres de sombres desseins ? En répondant à cette question, nous saurons aller plus loin que les promesses issues d’une laïcité trop souvent malmenée, voire même incomprise, nous pourrons alors dire et être en mesure de proclamer, d’une seule et même voix, que nous aurons réussi, à repousser les frontières de l’ignorance mutuelle autant que nous aurons su nous installer dans une logique de meilleure connaissance de nous-mêmes. La religion n’a de sens, étymologiquement parlant, que si elle incarne la conscience, et, là où l’intelligence se veut être source de discernement, aucun être ne peut se perdre, et, chaque citoyen est en mesure de faire pleinement advenir la paix dans son existence. De toutes ces dimensions, en découleront notre bonheur individuel tout comme notre succès collectif dans la construction d’une Nation apaisée, fièrement vivace et définitivement sécurisée.

Youssouf OMARJEE