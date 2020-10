Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Mais que fait le Ministère de l'outre-mer ? A la suite de l'arrêté du 16 octobre du ministère de la santé permettant un déploiement à grande échelle des tests rapides antigéniques (TRA) pour dépister la COVID 19 et des propos du Ministre des transports sur leur généralisation dans les aéroports français d'ici la fin du mois, la direction d'ADP avait annoncé l'ouverture de centres de dépistage dans les plates-formes parisiennes de Roissy et d'Orly pour le 26 octobre. Patatras c'est le Ministère de l'Outre-mer qui remet aujourd'hui tout en cause ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

