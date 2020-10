Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Tout d'abord, à l'heure, de l'hommage à Mr PATY, en cette rentrée scolaire réunionnaise, nous sommes tous endeuillés mais par-delà les émotions, ce sont les comportements que nous posons que nous avons a accompagnés de paroles. Il ne s'agirait pas là, de se renfermer dans des attitudes " clivantes " et faussés. Les relations humaines et sociales sont mises à mal depuis tant dans notre pays. Cependant, La France est le siège où trônent et sont prônés des valeurs de Liberté, d'Égalité et de Fraternité. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

