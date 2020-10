Le Bureau de l'Académie de l'Île de La Réunion condamne avec la plus grande fermeté l'acte barbare dont a été victime Samuel Paty. L'assassinat de ce professeur d'histoire-géographie, qui ne faisait qu'exercer son métier, constitue une menace pour toutes les institutions éducatives de la République. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de Samuel Paty et exprimons notre profonde sympathie à l’ensemble du corps enseignant de l’Hexagone et des outre-mer. L’École, symbole de notre démocratie républicaine a été frappée. C’est à elle qu’incombe la mission de transmettre à tous les élèves Français ou pas, de toutes origines sociales, de toutes origines culturelles, croyants ou non croyants, les valeurs démocratiques pour " faire Nation ".

C’est à l’École que revient la difficile et formidable mission de dispenser la Connaissance pour construire une véritable citoyenneté. C’est à l’École que revient la lourde et exigeante tâche de forger l’esprit critique des femmes et des hommes libres de demain. C’est l’École, enfin, qui garantit le " vivre ensemble ", qu’évoquait déjà Baudelaire dans L’invitation au voyage, après être venu dans notre île en 1841.

Société savante œuvrant pour une meilleure connaissance de notre culture insulaire, l’Académie de l’Île de La Réunion réaffirme son attachement à la liberté d’expression, à la liberté d’opinion, à la Liberté, tout simplement, qui fait de chacun de nous un être humain.

Le Bureau de l’Académie de l’Île de La Réunion