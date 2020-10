Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A l'attention de Monsieur le ministre des Outre Mers, Monsieur Sébastien Lecornu. En ma qualité de député, je suis de plus en plus interpellé par les gens, les chefs d'entreprises, qui m'expriment une certaine inquiétude face à l'évolution du coronavirus, notamment dans l'Hexagone. Un virus tueur puisqu'il a déjà causé plus d'1 millions 150 milles décès dans le monde et pourrait atteindre même les 1,5 millions de morts d'ici la fin 2020, début 2021. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

