Dans son allocution hier soir, le Président, a clairement annoncé " un confinement national avec des adaptation pour les seuls territoires d'outre-mer ", nous ne pouvons qu'être satisfait.

D’autant, que les acteurs économiques qui se sont réunis hier, autour du Président de la chambre des commerces et de l’industrie de la Réunion Mr Patel, ont alerté sur les conséquences que pourrait entraîner un reconfinement à la Réunion.

Moi-même, hier en début de journée, j’ai plaidé auprès du Ministre des outre-mer, pour une différenciation pour les Outre-Mer. Par retour de message, ils m’ont informé qu’il allait agir dans ce sens auprès du conseil des ministres.

J’ai pu aussi aborder cette question auprès du Secrétaire d’état chargé de l'Enfance et des Familles auprès du ministre des Solidarités et de la Santé hier, pour qu’il fasse remonter l’information à Paris. Force est de constater que les voix ont été entendues.

Par communiqué le Préfet nous informe qu’il n’y aura pas de reconfinement et qu’une large concertation débutera ce jour. Nous prenons acte, nous nous réjouissons de cette prise de décision, et souhaitons que ces concertations aboutissent à des décisions justes et protectrices pour notre département.

Toutefois, nous attendons la déclaration du Premier Ministre, qui aura lieu ce jour devant l’exécutif à l’assemblée nationale, et qui sera suivie d’un vote.

La question de l’aéroport doit être posée, la question des grandes surfaces doit être posée, la question des grands rassemblements (Leclerc hier) doit être posée. Le gouvernement de par son attitude nous a conduit dans une impasse, aujourd’hui nous sommes tous face à une épidémie qui fait et fera beaucoup de ravages, l’Europe est contaminée la France est contaminée, la Réunion doit se PROTÉGER.

Jean-Hugues Ratenon