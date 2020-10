La classe Ulis (Unité pour l'inclusion scolaire) du collège Joseph Hubert et les élèves de l'UEE (Unité d'Enseignement externalisée) qui dépend du PMS (Pôle médico social- Association Père Favron) Raphaël Babet de St Joseph , participent à un projet extraordinaire KA2 Erasmus+ pour un voyage au Groenland. Les élèves de l'UEE sont scolarisés au collège Joseph Hubert grâce à une convention signée entre le PMS et le collège.

Tropikartik est un projet qui va permettre à nos jeunes de vivre une expérience hors du commun en allant partager l’art et la culture arctique avec leurs correspondants au Groenland et également en préparant l’accueil de leurs amis Inuits ici à La Réunion autour du thème commun aux deux cultures : les baleines.

C’est un projet autour du partage, de la joie et de la valorisation des compétences de nos enfants. C’est un projet avec des partenaires : l’artiste Gorg-One, un documentariste Hédi Abidi qui a prévu de faire un film lors du voyage de nos enfants au Groenland. C’est un projet soutenu par nous, familles, par l’association du Père Favron et par le Conseil Départemental. C’est un projet énorme pour nous, notre ville et notre région.

L’Agence Européenne ERASMUS finance ce projet pour tous les élèves, venant de l'ULIS (inscrits au collège) ou de l'UEE qui viennent au collège tout les jours sauf qu'ils n'y sont pas inscrits administrativement comme des élèves du collège. Pourtant la loi du 11 février 2005 pose le principe du droit à la scolarité de tout enfant ou adolescent handicapé dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile. L'Etat s'oblige à mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à cet objectif.

Le Principal du collège nous a prévenu lors d'une réunion pour le projet que pour l'instant personne ne peut inscrire les élèves de l'UEE dans la base élèves du collège. Il a demandé de l'aide au rectorat mais aucune réponse n'a été faite. Nous avons écrit à la Rectrice en recommandé AR qui ne nous a toujours pas répondu.

Le problème est surtout comptable, car les fonds venant d'ERASMUS ne pourraient pas être mis à disposition des élèves d’UEE car ils ne sont pas inscrits sur la base des élèves du collège, ce qui met à mal la gestion financière du projet et a provoqué son annulation. Donc ils ne peuvent pas bénéficier des subventions durement gagnées après montage d'un gros dossier et un énorme boulot de coordination avec les artistes, les élèves Inuits et leur enseignant, quel gâchis !

Nous trouvons inadmissible qu'un travail de 2 années qui été financé à hauteur de 83 000 € et allait bénéficier à nos enfants porteurs de handicaps soit annulé sur la base de considération administratives qui excluent des enfants dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés, à savoir l'inscription officielle dans un établissement scolaire.

C'est un problème de discrimination administrative envers des enfants porteurs de handicaps, en contradiction avec la loi. Mais que fait l'administration de l'Education Nationale ?

Nous sommes en colère car les enseignants se bougent pour nos enfants et montent des projets extraordinaires alors que les administratifs sont absents !

C'est pourquoi nous souhaitons alerter les médias pour essayer des faire bouger les choses !

Merci de relayer notre combat !

L’association des parents "Alon bouge ensemb’ pou nout diferanss"