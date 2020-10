Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Devant la crainte d'un reconfinement national, la FFAC, les forains et les métiers de l'évenementiel se sont mobilisés. Réunis à la CCIR et avec le soutien de son Président M. Ibrahim PATEL, une conférence de presse fût organisée pour affirmer notre refus d'un confinement généralisé qui aurait des conséquences catastrophiques pour les artisans,commerçants et indépendants de la Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

