Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

La France est une fois de plus frappée par plusieurs attaques terroristes. C'est une tragédie qui survient dans un lieu sacré, un espace de recueillement et de paix à Nice, et dans d'autres lieux, à Avignon et au Consulat de France à Djeddah. Cette série de violences ébranle nos valeurs mais nous devons rester forts et soudés face au terrorisme et aux actes de barbarie. Je présente mes condoléances et exprime toute ma solidarité aux familles endeuillées et dans la douleur, et à nos compatriotes touchés par ce drame.

La France est une fois de plus frappée par plusieurs attaques terroristes. C'est une tragédie qui survient dans un lieu sacré, un espace de recueillement et de paix à Nice, et dans d'autres lieux, à Avignon et au Consulat de France à Djeddah. Cette série de violences ébranle nos valeurs mais nous devons rester forts et soudés face au terrorisme et aux actes de barbarie. Je présente mes condoléances et exprime toute ma solidarité aux familles endeuillées et dans la douleur, et à nos compatriotes touchés par ce drame.