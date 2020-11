Le Parti de Gauche de La Réunion apporte son soutien plein et entier aux salariés du Quotidien qui luttent

contre un plan de " sauvegarde de l'emploi " particulièrement brutal.

En effet ce sont 30 postes qui vont être supprimés (40% des effectifs) dont 26 dans la seule rédaction et deux antennes de proximité de l’un des plus anciens organes de presse de La Réunion.

A l’heure où le droit et la liberté d’informer sont de plus en plus menacés, tant par la multiplication des fausses nouvelles que par l’influence et le contrôle des puissances de l’argent, il est indispensable de garantir la production et l’accès à une information de proximité pluraliste, indépendante et impartiale. Le licenciement de 26 journalistes au sein de la rédaction du Quotidien nous fait craindre la réapparition d’un journalisme de préfecture qui ne prenne plus en compte la réalité de terrain.

Il ne peut y avoir de réelle démocratie sans une presse libre et indépendante des pouvoirs en place.

Les salariés du Quotidien se battent non seulement pour sauver leurs emplois mais aussi pour nous tous. Le Parti de Gauche de La Réunion leur renouvelle son soutien plein et entier dans la lutte qu’ils mènent au service de l’intérêt général.

Le Parti de Gauche à La Réunion