Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, j'ai déposé plusieurs amendements au sein de la Mission Outre-mer, dans l'intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais.vTout d'abord, Je me suis basée sur mon expérience personnelle en tant qu'ancienne conseillère régionale vice-présidente en charge des questions du logement et sur le rapport de la Cour des comptes du 15 septembre 2020 intitulé " Le logement dans les départements et régions d'Outre-mer ", afin d'élaborer plusieurs amendements relatifs au logement dans les territoires ultramarins. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

