Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Je salue tout d'abord l'engagement et la réactivité remarquables de nos pompiers sur place depuis 3 jours. Ce qui me domine, c'est la tristesse car c'est notre patrimoine, c'est notre biodiversité et celle de tous les Réunionnaises. C'est une catastrophe écologique pour notre île, c'est la destruction des plantes endémiques, de la faune et la flore mais aussi la fragilisation de nos falaises.

Je salue tout d'abord l'engagement et la réactivité remarquables de nos pompiers sur place depuis 3 jours. Ce qui me domine, c'est la tristesse car c'est notre patrimoine, c'est notre biodiversité et celle de tous les Réunionnaises. C'est une catastrophe écologique pour notre île, c'est la destruction des plantes endémiques, de la faune et la flore mais aussi la fragilisation de nos falaises.