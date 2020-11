Le projet NEO est très mal posé et mélange tous les problèmes sans les résoudre : l'entrée de ville en débouché de la NRL, les transports doux, le transit urbain et l'aménagement du Barachois. (Photo Dionycité)

Cela fait du projet NEO un projet de prestige coûteux et inutile car inefficace face aux attentes urbaines.

Il ne pourra pas résoudre l’engorgement routier de Saint-Denis en réaménageant 1 à 2 km de sa seule bordure littorale depuis la caserne Lambert. C’est un projet bien coûteux pour élargir l’espace piétonnier du Barachois et enterrer le transit dans l’insécurité marine et cyclonique.

Après la Région, la CINOR et la commune s’engagent à leur tour, dans un projet global irréversible et non évolutif ni phasable qui, estimé selon les scénarios à plus de 200 voire plus de 600 M€, va vampiriser d’autres investissements de transport prioritaires comme le TAO et le RunRail Est. Après le coût de NEO sera-t-il encore possible de coordonner ces projets de tramways pour supprimer d’urgence le bouchon à l’entrée Est du chef-lieu ? Et pourrons

nous encore aménager, comme prévu à l’origine, le boulevard Sud pour le transit direct et rapide de Bellepierre à Gillot ?

De plus, les deux entrées ouest de Saint-Denis par le littoral et par Bellepierre doivent aujourd’hui sans doute être complétées d’une troisième entrée de ville intermédiaire en viaduc depuis le boulevard U2 (jonction NRL-Bellepierre).

Avec NEO, encore une fois l’impact environnemental et la sécurité des usagers et riverains sont négligés.

Encore une fois il s’agit de chantiers qui échapperont aux entreprises locales du BTP !

Au risque d’être excessif, le projet NEO ne servirait à rien face aux dysfonctionnements urbains :

• L’entrée ouest de Saint-Denis restera embouteillée ;

• Les deux scénarios de transit urbain restent assujettis aux difficultés de l’encombrement urbain et littoral ;

• L’aménagement balnéaire du Barachois reste un vieux serpent de mer toujours abandonné car coûteux et irréaliste.

Alors pour le projet urbain et d’intérêt régional, NEO, c’est non !

Alternative Transport Réunion-Fnaut

François PAYET