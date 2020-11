Fiers d'avoir été à l'origine de sa célébration à la Réunion en 1989, nous sommes profondément attachés au Dipavali, comme tous les Saint-Andréens. En revanche, en cette année 2020, nous vivons un contexte inédit, particulièrement dangereux lié au Coronavirus. En ce moment même, l'épidémie connaît une forte progression, notamment à Saint-André qui figure malheureusement dans le trio de tête des villes les plus touchées de la Réunion. Le taux d'incidence dans notre commune avoisine le double de la moyenne départementale selon les derniers résultats officiels. Il nous semble inapproprié, voire dangereux d'organiser le Dipavali dans ces conditions, d'autant que les mesures annoncées par la municipalité lors de la conférence de presse de ce Mardi 10 novembre sont largement insuffisantes pour éviter la propagation du virus.

L'interdiction de rassemblement de plus de 6 personnes dans les lieux publics figure parmi les premières mesures applicables à la Réunion, pourtant, le maire Joé Bédier annonce l'organisation pendant 3 jours, de spectacles, de food-court, de marché indien de 30 exposants avec une jauge de 400 personnes... Non seulement le maire va à l'encontre des dispositifs en vigueur, pire, il s'expose à une véritable mise en danger de la vie d'autrui.



L'annulation en cascade des grands événements tels que le Grand Raid, le Sakifo, le Tour auto de la Réunion ou les Florilèges aurait dû pousser le maire de Saint-André à renoncer à ces décisions inconscientes d'organiser un " Dipavali format Covid ", qui risquent d'entraîner des conséquences sanitaires graves et irréversibles sur la population.



Nous tenons enfin à souligner que sur le plan moral, il est inconcevable de célébrer un événement aussi festif que le Dipavali cette année, alors que l'épidémie du Covid-19 a entraîné le décès de 40 987 personnes à l'échelle nationale et 28 morts à la Réunion !

Suite à l'attentat à Paris, c'est dans un esprit de solidarité et de recueillement avec les familles endeuillées, que nous avons annulé au dernier moment, toutes les festivités du Dipavali en 2015. Une sage décision qui a fait l'unanimité autour de Jean-Paul Virapoullé et qui devrait être suivie, une fois de plus aujourd'hui. Dipavali, qui est la fête de la Lumière, ne doit en aucun cas, être transformé en " cluster géant " pour enfoncer d'avantage la population dans les ténèbres du Coronavirus.