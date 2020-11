Alors que depuis plus de 6 mois, le Collectif Gilets Citoyens 974, tire la sonnette d'alarme, quand à l'éventualité d'une recrudescence et catastrophique d'une épidémie de dengue prochainement, les autorités l'affirment enfin ce jour que cette probabilité est réelle. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Collectif Gilets Citoyens 974, propose :

- La mise en place d'un Grand Plan Global de lutte contre la dengue dans notre Pays

- La réactivation du Plan Ravine comme pour le Chikungyuna

- L'orientation et la mise immédiatement en service , dans le contenu du Plan de relance, une partie des Contrats/ PEC, financé à 100%, afin de mettre des actions en place rapidement, quand l'éradication de l'épidémie, a savoir :

- une grande campagne de prévention

- des actions dans les cours de la population ou sites qui sont les plus contaminées, notamment chez les personnes âgées

- un plan de nettoyage, aux abords des sentiers, des ravines, en partenariat avec les Services de l'Ars, de l'ONF, des Municipalités etc...

Nous suggérons également de réactiver un Grand Service de Prophylaxie à vocation Régionale en continu composé de brigades de proximité. L'heure n'est plus aux belles paroles et aux chiffres, chaque semaine. Nous devons préserver la santé de nos concitoyens. L'action est de rigueur.

Le Collectif Gilets Citoyens 974 reste mobilisé. Nous en appelons à vous tous afin de combattre la dengue.

Collectif Gilets Citoyens 974