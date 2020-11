A l'aube de l'arrivée de l'été qui approche dans notre ile, moment propice à la prolifération des moustiques, le Collectif Gilets Citoyens 974, s'associe à l'inquiétude de la population réunionnaise. En effet, les derniers chiffres affichés par les autorités, s'orientent vers une nouvelle catastrophe sanitaire liée, notamment , à l'épidémie de dengue. Déjà, 22 décès dont 11 liés directement à la dengue (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Malgré les recommandations et prévention, misent en place épisodiquement par l'Ars, la remontée vers une hausse dramatique, des cas de dengue profile. En Gaudeloupe , à peine recensés quelques cas, les Autorités se prepare à un Grand Plan de lutte contre la dengue ....

Depuis, environ 6 mois notre Collectif Gilets Citoyens 974 a alerté les pouvoirs publics, sur cette menace. Aujourd'hui, même en période d'hiver, on a eu des cas recensé.

Le Collectif Gilets Citoyens 974, se propose à dire :

- à quand, un vrai Plan Global de lutte contre la dengue, dans notre ile ?

- à quand, la remise en action, du Plan Ravine, qui a eu par ses actions, dans un passé pas si lointain, par ses brigades de proximité, ont éradiquer, la Lepstopirose,le CHICK entre--autre ?

-à quand, la mise en place du Plan de relance et l'orientation d'un quote-part de contrats/PEC, avec un financement maximal, vers un Service de Prophylaxie en continu, comme autrefois ?

L'éradication de la dengue, doit commencer par un travail physique, à savoir, nettoyer, les ravines et abords, les cités et abords, les berges, les sentiers etc...etc...le ramassage des vieux pneus et autres...

Élaborer une cartographie des sites plus ou moins contaminés,par un nettoyage, des cours des personnes âgées et avoisinantes, son entretien et un suivi régulier. En parallèle, un gros travail de prévention doit se mettre en place rapidement, dans les écoles, les cités, la population....

Le partenariat de chaque acteur ayant des responsabilités, des élus, Collectivités, des acteurs de la santé doit être exemplaire et défini, selon un cadre législatif ou autre convention. L'éradication de la dengue, passe par un travail d'ensemble et complémentaire. La dengue tue plus que le COVID-19 dans notre ile et pourtant les moyens ne sont pas les mêmes !!!

Doit-on attendre que la situation s'empire encore plus pour réagir ?

Le Collectif Gilets Citoyens 974, tire la sonnette d'alerte depuis environ 6 mois, sur cette problématique. Nous restons mobilisé quand à la suite de nos actions. La santé de nos concitoyens doit être préservée et primordiale.

Alix Rousseau

réferent du collectif Gilets citoyens 974