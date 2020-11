Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La situation sanitaire à Saint-André est grave. Cette commune est la plus touchée de notre île et pourtant, il semble que l'heure soit plus aux règlements de comptes politiques qu'à une gestion responsable et efficace à la hauteur de ce danger pour la population saint-andréenne ! (Photo : Sylvie Moutoucomorapoulé)

La situation sanitaire à Saint-André est grave. Cette commune est la plus touchée de notre île et pourtant, il semble que l'heure soit plus aux règlements de comptes politiques qu'à une gestion responsable et efficace à la hauteur de ce danger pour la population saint-andréenne ! (Photo : Sylvie Moutoucomorapoulé)