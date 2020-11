Lundi prochain nous assisterons à l'élection du nouveau Président de l'ODEADOM ( Office de Développement de Economie Agricole des DOM). Cette Présidence est tournante et sera confiée prochainement à la Réunion .Deux candidats sont préssentis : le Président de la chambre d'agriculture et celui de la Fédération Réunionnaise des Coopératives Agricoles (FRCA) .

Le Conseil d’administration de l’ODEADOM est constitué de 16 membres professionnels désignés. Les Préfets des territoires concernés et les Présidents de chambre d’agriculture assistent de droit aux séances, mais sans droit de vote.

La prochaine élection du président de l’ODEADOM est donc une échéance importante car il est celui oriente les choix économiques qui seront pris en faveur du monde agricole. En effet c’est le Conseil d’administration qui fixe les orientations stratégiques de l’ODEADOM, conduit le débat d’orientation sur l’intervention de l’Office en définissant des priorités d’actions et vote le budget de l’Établissement.

La CGPER milite pour une orientation économique forte de la prochaine Présidence. Il est donc nécessaire que cela soit une personnalité du monde économique. Ce monde est très souvent incarné par les organisations de producteurs qui doivent donc prendre toutes leurs places dans les décisions et les orientations qui y seront décidées.

Nous ne sommes pas favorables au cumul des mandats. Nous souhaitons que le Président de la Chambre d’Agriculture consacre son énergie au service de l’ensemble des agriculteurs et pas uniquement de ceux qui travaillent avec les grands groupes. Cela lui demande donc une implication bien plus importante que ce que nous constatons aujourd’hui.

Nous n’avons pas toujours été en accord avec les choix de developpement faits pas la Fédération des Coopératives Agricole, la FRCA. Mais nous lui reconnaissons cette compétence économique et pensons qu’elle saura mieux défendre nos intérêts réunionnais parce qu’avec elle il n’y a pas de course au mandat.

Il y a beaucoup trop de travail pour un Président de Chambre pour croire que son emploi du temps permettra d’être régulièrement absent de la Réunion. S’il était élu la Chambre serait sans Président. C’est pourquoi nous nous opposons à cette éventualité et surtout cette volonté à peine cachée de cumuler les mandats en espérant les honneurs associés et peut être même plus.

Assez de cumul et de confusion des genres, M. Le président de la Chambre des agriculteurs travaillez enfin à La Réunion pour tous les agriculteurs Réunionnais au lieu de rêver à la Présidence de l’ODEADOM.

Laissons les agriculteurs, experts du monde économique présider l’ODEADOM. Ceux de la FRCA.

Jean Michel Moutama

Président de la CGPER