La crise sanitaire que nous subissons sert d'alibi au gouvernement Castex et son zélé ministre de l'intérieur Darmanin pour nous préparer des lendemains qui déchantent en terme de libertés publiques. Le projet de loi dit de sécurité globale est en effet un concours Lépine de la régression des droits. De nombreuses propositions sont dignes des pires états autoritaires. Ainsi, ce projet veut interdire de filmer les forces de l'ordre - leurs visages et matricules - en pleine action de maintien de l'ordre, de répression ou de violences. La défenseure des droits ne s'est pas trompée en parlant d'atteinte aux libertés de la presse et à l'information. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

