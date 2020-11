Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Depuis des mois nous subissons des désagréments de déchets provenant de poubelles abandonnées sur le bord de la route. Par "simplicité" les poubelles de la résidence SIDR Frégate sont déposées en haut du chemin des Longoses au lieu de les déposer, la veille du ramassage des ordures ménagères, aux abords de la résidence. Ils restent continuellement sur le trottoir et le vent se charge de parsemer les déchets tout autour du site. Cela devient une décharge à ciel ouvert (oiseau, chiens et nuisibles se régalent !) et je ne parle pas des gîtes larvaires qui se propagent dans les poubelles car, pour certaines, il n'y a même plus de couvercle. En ces temps d'épidémie de Dengue, on s'attendait à une réaction de l'organisme en charge des contrôles et de la prévention mais rien, ça continu.

