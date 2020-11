Gabegie financière, catastrophe économique, sacrifice de la culture, grand chantier inachevé et autres désillusions pour les Réunionnais. A l'examen des dernières Orientations Budgétaires de cette majorité régionale, l'intérêt général des Réunionnais est encore sacrifié sur l'autel du clientélisme, avec une absence de vision stratégique et trop peu d'ambition pour La Réunion.

La NRL, la continuité territoriale et le POP concentrent comme depuis 10 ans la grande majorité des crédits de la Région et de l’Europe. Et après ? Et pour tout le reste, que fait-on ?



Nous devons nous poser les bonnes questions et décider d’une voie d’avenir pour le bien-être des Réunionnais.



Mieux valoriser et renforcer :

- Ceux qui œuvrent à la préservation de notre environnement (associations, agriculteurs, ville durable et verte, mobilité douce…) ;

- Ceux qui participent à la chaine de l’emploi local (entreprises, formation, ESS, éducation…) ;

- Ceux qui contribuent à prendre soin des Réunionnais (logement, sécurité, santé, culture, sport…).



A l’inverse, la majorité régionale actuelle ne fait que sacrifier notre jeunesse, les associations, les petites entreprises et globalement les Réunionnais :



- Sur la formation, en abandonnant son cœur de métier qu’est la formation, nous apprenons par ces OB 2021 que faute d’engagement de la Région, les conséquences seront graves et directes. Aucun Réunionnais ne sera formé pour répondre aux emplois créés d’ici 1 an et demi lors de la création du chantier de réparation navale au Port. Les 100 emplois bénéficieront à des gens venus d’ailleurs déjà qualifiés. C’est terrible pour les Réunionnais qui attendent du travail !



- Sur la mobilité, la majorité régionale dans le cadre de ces OB, stigmatise la population, à cause des " gaz à effet de serre issus des pratiques tout voiture des Réunionnais " ! Or, c’est bien la Région de Didier Robert qui a mis un coup d’arrêt définitif au Tram-Train ! C’est encore eux qui avaient promis 2 000 bus qui ne sont jamais arrivés. Faire porter cette responsabilité aux Réunionnais, c’est indigne !



- Sur le logement, les orientations décidées depuis 10 ans se sont soldées par un fiasco ! Réhabilitation thermique, rénovation de l’habitat, adaptation au changement climatique, accession à la propriété pour des familles réunionnaises, SPL sans bilan, autant d’échecs à mettre à l’actif de cette majorité. Et pourtant, la question du logement doit être au cœur d’une politique solidaire et digne.



- Sur la gouvernance partagée que la majorité régionale souhaite résiliente, le Président de Région découvre en 2020 ce que signifie la proximité avec les citoyens. Pourtant, les Orientations décrites dans ce rapport, nous montrent à quel point il est éloigné des attentes exprimées par le mouvement des " gilets jaunes ". On ne peut pas faire de la démocratie partagée, un outil politique à la veille des élections. Les Réunionnais ne sont pas dupes.



La liste des échecs de la Région depuis 10 ans est interminable !



La résilience que Didier Robert demande aujourd’hui aux Réunionnais, est en décalage avec la réalité des souffrances qu’ils endurent, des difficultés qu’ils traversent et des angoisses qu’ils vivent depuis trop longtemps.



Les Réunionnais, eux, attendent de la Région qu’elle assure de l’eau à leur robinet sans interruption tout en œuvrant à la préservation de nos ressources naturelles !



Les Réunionnais attendent de la Région qu’elle joue son rôle en matière de création d’emplois pérennes !



Les Réunionnais attendent de la Région qu’elle mette un terme à la fuite de plus d’1 milliard d’euros de dépenses à l’extérieur de l’île par le biais d’une continuité territoriale mal gérée !



Les Réunionnais attendent de la Région qu’elle assure la formation dès maintenant aux métiers d’avenir !



Les Réunionnais attendent que l’on valorise leurs agriculteurs qui contribuent depuis tant d’années à la réussite de notre territoire !



Les Réunionnais attendent de la Région qu’elle règle les problèmes de coma circulatoire qui empoisonnent leur quotidien !



Les Réunionnais attendent de la Région qu’elle arrête de sacrifier les acteurs culturels qui sont créateurs de richesses et de lien social !



Les Réunionnais attendent que la Région prenne en charge le transport et l’hébergement de ceux qui accompagnent un enfant ou un parent malade pour des soins en métropole ! C’est cela la solidarité et la justice sociale !



Ils attendent d’un Président et d’une équipe régionale qu’ils leur redonnent de l’espoir pour l’avenir !