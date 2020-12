Le gouvernement a annoncé que l'accord de principe obtenu vendredi concernant le maintien du POSEI a été confirmé ce jour par les États membres. C'est un grand soulagement pour nos professionnels agricoles qui pourront continuer à bénéficier d'un soutien indispensable sur la voie de la sécurité alimentaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cependant, des questions quant à la pérennité de l’enveloppe restent en suspens, notamment concernant la date d'échéance de cet accord. D'ailleurs, la Commission Européenne ne s'est toujours pas exprimée et n’a pas non plus pour l’instant précisé les modalités précises. Je resterai donc vigilant pour que les engagements du gouvernement français, en faveur de nos agricultrices et agriculteurs, soient respectés.

Philippe NAILLET

Député de La Réunion