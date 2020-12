Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Réunie le 10 décembre, la Délégation sénatoriale aux outre-mer a fixé les grandes orientations de ses activités pour la présente session parlementaire. Deux principaux thèmes d'étude ont été retenus : le logement et les enjeux maritimes. La politique du logement dans les outre-mer soulève, en effet, de nombreuses inquiétudes ‑ pointées récemment lors du débat budgétaire ‑ en raison de la sous-consommation récurrente de ses crédits et de l'absence de visibilité sur la mise en place du Plan logement outre-mer (PLOM) 2019-2022. La délégation a nommé M. Guillaume Gontard (Isère - GEST), Mme Micheline Jacques (Saint-Barthélemy - LR) et M. Victorin Lurel (Guadeloupe - SER) comme rapporteurs de cette première étude.

