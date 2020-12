C'est au moment de la séparation d'avec un être cher que nous constatons le vide et mesurons l'étendu du chemin accompli ensemble. Brigitte nous laisse un immense héritage qu'il faudra du temps et des efforts pour mesurer l'exemplarité.

Merci Brigitte pour ce qu’elle a laissé à des centaines de lycéens à qui elle a fait partager le goût pour la philosophie et l’effort pour la connaissance, sur eux-mêmes et sur la société. Au sein de l’Education Nationale, elle a consacré toute une vie professionnelle à la jeunesse réunionnaise.

Merci pour le plaisir du temps partagé avec des militantes et militants à renforcer leur conviction par son regard, sa contribution ou sa présence.

Au sein du groupe Témoignages Chrétien, elle a côtoyé le monde religieux, partagé leur réflexion et leurs initiatives. Nous lui devons, en particulier, un livre sur le Père Rene Payet " Quel diable de prêtre " et un sur le poète Alain Lorraine : " un homme de mille part ".

Au sein de la Commission Culture Témoignages, durant plusieurs années, elle a fait connaître aux Réunionnais de nombreux conférenciers émérites, mondialement connus Coppens, Jacquard, Amado, Dumont, Ziegler…

Au sein du monde politique, elle est connue pour sa proximité avec Paul Vergès et elle a œuvré pour faire connaître l’Homme et ses Idées. Elle était familière de Paul et de Laurence. Épouse de Jean Yves Langenier, elle a partagé son engagement comme Maire du Port et dirigeant de la section communiste du Port.

Elle nous laisse de nombreux écrits et témoignages, beaucoup en lien avec Paul Vergès : " d’une île au monde " et " du rêve à l’action ". Elle a participé à nombreuses émissions et colloques parmi lesquels nous retiendrons sa contribution à la Conférence sur le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx. Et, enfin, elle nous laisse une réflexion contemporaine : " L’ailleurs est ici ".

Oui, merci pour tout, mais surtout merci pour les enseignements pratiques fondés sur des valeurs et convictions. Brigitte n’était pas impliquée dans l’organisation du PCR mais elle était très aimée par les camarades. Sa présence était naturelle, discrète, souriante. Par sa modestie et sa simplicité, elle faisait fille du peuple plus qu’épouse de Maire et le public le lui rendait bien.

Le Parti Communiste Réunionnais est conscient que ceux et celles qui partent ne se remplacent pas : Paul, Bruny, Eugène, Lulu…Brigitte, entre autres. La situation nous oblige à chaque fois à repenser l’ensemble.

Il nous faudra beaucoup d’efforts et d’imagination pour continuer à nous adapter. A Jean Yves et à Muriel, soyez certains : nous serons toujours à votre service.

Ary Yee Chong Tchi Kan