Objet : La délinquance. La première des violences est la violence sociale. Je répondrai à celui qui rajoute de la violence dans sa demande à la violence existante que ce n'est pas une réaction appropriée. Être délinquant ou être victime de la délinquance n'est un fait amusant ni pour l'un, ni pour l'autre. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

La délinquance existe au Port et ça n'est pas un sujet qui doit faire l'objet de polémique. Je pourrai développer sur la façon de faire parler les chiffres (l'effet COVID, le solde migratoire négatif, la répartition des fonds par une certaine association...) mais ce serait rajouter de l'agacement à la situation.

L'arrivée des drogues dures à La Réunion et au Port, en ce qui nous concerne, a transformé les manifestations de la délinquance. Les tensions entre jeunes à la recherche de contrat de travail ou de locaux de quartier sont toujours présentes, par exemple. Je terminerai en disant que malheureusement tout ne va pas si bien mais que je ne quitterai pas le Port pour ma part, et ça, c'est bien la preuve qu'on accepte le bon et le moins bon dans la ville qui nous a vu naître.

Vive le Port de la Pointe des Galets !

Valérie Auber