Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Notre soeur, Marilène Berne nous a quitté-e-s. Militante active de la cause des femmes au sein de l'Union des Femmes Réunionnaises, elle a participé aux luttes en faveur de l'émancipation, le respect des droits et de la dignité humaine. L'Union des Femmes Réunionnaises et moi-même, faisons part de nos sincères condoléances attristées à son mari Philippe, leurs enfants Sophie et Nicolas, petits-enfants et tous leurs proches.

Notre soeur, Marilène Berne nous a quitté-e-s. Militante active de la cause des femmes au sein de l'Union des Femmes Réunionnaises, elle a participé aux luttes en faveur de l'émancipation, le respect des droits et de la dignité humaine. L'Union des Femmes Réunionnaises et moi-même, faisons part de nos sincères condoléances attristées à son mari Philippe, leurs enfants Sophie et Nicolas, petits-enfants et tous leurs proches.