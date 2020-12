Hortense faisait ses courses, elle avait dans son caddie 2 boites de chocolats payés à 14 euros la pièce, au lieu de 26, quand une personne est venue se servir directement dans son chariot, sous les regards médusés des clients présents. Hortense essaie alors de protester et la personne la menace directement.

Ce récit confirme ce nouveau phénomène lié à la surconsommation que j’avais découvert lors de mon séjour à Marseille. Dès le premier jour des soldes, des gens rampaient sous le rideau métallique pour se jeter ensuite sur des produits et cela se terminait souvent par une bastonnade ou à moitié dévêtu femmes et hommes s’accrochaient sur le carrelage sans honte.

Aujourd’hui, cela se produit dans notre département, on l’a vu pendant le confinement, bagarre pour des papiers de toilette, pour des crevettes, pour des marmites électriques, pour des baffles, et récemment encore pour des queues de langoustes. Ces actions filmées tournent ensuite en boucle sur les réseaux sociaux.

Faut-il un drame pour que cela s'arrête ?

On peut trouver dans les rayons des grandes surfaces, des ustensiles semblables aux armes sublétales, mais qui peuvent se révéler mortelles. Attendons-nous de voir la une des journaux : "Tué pour des papiers toilettes", "Meurtre pour une cafetière électrique".

Je m'interroge du silence de la préfecture, des autorités judiciaires et surtout du silence des dirigeants de ces magasins. On dirait que cela arrange tout le monde, une pub inespérée pour les actionnaires, une distraction pour le citoyen lambda et pour les internautes c’est le buzz. Pour moi c’est la tristesse de voir tomber dans l'avilissement certain de mes compatriotes.

Voir des Réunionnais se battre pour des produits qui plus est, de mauvaise qualité, fabriqués ou élevés en Asie dans des conditions sanitaires douteuses qui finiront tôt ou tard par nous tuer.

Cela me révolte encore plus de voir ces commerçants que dis-je ces rapaces, nous vanter leurs promos plus chères que le prix normal en France, et font tout ce qui faut pour que ces scènes de violence se produisent dans leurs magasins.

Non ce n’est pas là, l’image de la femme et de l’homme réunionnais qu’on aime et qu’on respecte sur ces vidéos, où est passée l’éducation que nos grands-parents nous ont insufflée ?

La honte est sur nous, un pays soi-disant développé, alors que dans le tiers monde les pauvres ont gardé leur dignité malgré la famine. On l’a vu récemment encore les Malgaches mourant de faim en ordre et dans le calme pour recevoir des aliments.

Notre société tombe dans la dépravation totale, plus aucun respect, la dignité de certains Réunionnais sont tombés en même temps qu’eux dans le caniveau. On délaisse nos religions pour la consommation, on renie nos us et coutumes.

On parle souvent de la pollution environnementale, mais on oublie le pire créé par les hommes et qui ont déjà contaminé une bonne partie de la planète, la pollution morale.

Réunionnais il est encore temps de te relever stp, de retrouver ta dignité, nous avons des combats plus nobles à mener tels que : la lutte contre la pauvreté, contre l’injustice, contre la discrimination et les injures raciales que nous subissons quotidiennement, ne perdez pas votre temps vos valeurs dans des combats aussi dégradants retrouvez la voie de la raison.

Georges Donald Potola