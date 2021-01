Une fois de plus, monsieur Ethève démontre qu'à la Réunion, dans le football, lui seul décide. Et ces jours-ci, les décisions tombent comme des gouttes de pluies les unes après les autres. Et pour cause, alors que l'Assemblée Générale avait validé un championnat R2 à deux poules de 12 à 14 équipes le 26 décembre dernier, il a été annoncé sur le site de la Ligue que le championnat de R2 passerait de 2 à 3 poules et qu'un pseudo Comité Directeur aurait validé des " demandes de repêchages " de clubs pour constituer cette 3ème poule de R2 le 1er janvier 2021... Il me semble qu'il manque un épisode à cette série. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Où sont passés les épisodes qui parlent de la modification des règlements généraux, qui parlent de la proposition faites aux clubs de monter un dossier de repêchage ? A travers cette communication sur son site, la Ligue veut nous faire croire que la transparence et l’équité a été respectée en parlant de validation des " demandes de repêchage " alors qu’aucun club de R3 n’avait eu connaissance au préalable de cette modification ! Sauf peut-être les clubs avec qui le président a pris contact dans la perspective des élections !

Au mépris des clubs et des institutions partenaires de la Ligue tel que les communes, qui subventionnent les clubs, le président de la Ligue les a pris en otage, alors que pour la plupart des communes les budgets 2021 ont déjà été votés. Des clubs qui vont se retrouver en R2 avec des budgets de R3 ! Oui cela montre une fois de plus que monsieur Ethève fait la pluie et le beau temps. Et force est de constater que ce monsieur utilise les moyens de la Ligue pour mener sa campagne élective personnelle.

Des ragots me direz-vous ? Un " rigolo " me rétorquerait monsieur Ethève. Moi je dis tout simplement que l’Assemblée Générale, qui je le rappelle est composée de l’ensemble des présidents de clubs, a autorité sur le Comité directeur et est la seule qui a le pouvoir de valider toutes les décisions de ce comité, et non pas le président de la Ligue. Le président de la Ligue et le Comité directeur ont donc outrepassé leurs droits et n’ont par conséquent pas respecté les statuts de la Ligue.

Je me permets de rappeler que dans les statuts, la Ligue est composée, et ce dans un ordre d’autorité, par l’Assemblée Générale, le Comité directeur et le Bureau. Pour rappel, la Ligue est représentée par le président, qui lui-même est membre du Comité directeur. Par conséquent, le président n’a donc pas autorité sur l’Assemblée Générale. L’article 12.4 en page 7 des statuts de la Ligue stipule en son alinéa 8 que " l’Assemblée Générale est compétente pour : adopter et modifier les textes de la Ligue tels que notamment les statuts, le règlement intérieur et ses différents règlements. "

En conclusion, le président de la Ligue, qui se croit seul maitre à bord en faisant la pluie et le beau temps et sous couvert de son Comité directeur, fait fi des règles et des lois en décidant de passer le championnat R2 de deux à trois poules. Mais bientôt un recours d’un certain nombre de club de R3 ayant un véritable intérêt à agir se fera auprès des instances compétentes.