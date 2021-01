Les dernières élections municipales à La Réunion ont démontré que la population réunionnaise souhaite du changement. En effet, un vent de jeunesse commence à souffler avec pour illustration l'émergence de plusieurs personnalités qui sont parties pour s'installer durablement sur le devant de la scène réunionnaise. Cela n'est qu'un début car qui de mieux pour décider de son sort, de son avenir, que la jeunesse elle-même ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La jeunesse ne doit plus seulement être synonyme d’inexpérience et de naïveté. Elle est inventive et talentueuse, c’est pourquoi il faut désormais composer avec elle. Les différents taux d’abstention aux échéances électorales (près de 60% aux municipales en 2020) montrent un désintérêt croissant et une défiance envers nos décideurs et envers la politique en général.

La politique, au sens noble du terme, c’est-à-dire celle qui incarne une vision profonde des choses, doit être exercée avec la participation des jeunes. Il est désormais temps de faire confiance aux jeunes et à leur vision de l’avenir qui est porteuse de sens. Ceux-ci ne se retrouvent plus dans les décisions politiques, dans les stratégies à court-terme menées ces dernières années. Ce que la jeunesse souhaite, c’est défendre une idéologie et des idées sur le long terme, appréhender un profond changement et une amélioration de la société. Cela ne passera pas par des mesures inefficaces mais par de réelles décisions.

L’association REGAR souhaite être acteur de ce changement et compte, au fur et à mesure des différentes échéances à venir, proposer des projets qui soient structurants et bénéfiques sur le long terme pour La Réunion.

Donnons les clés aux jeunes réunionnais car ils sont la " génération avenir ".

Julien PALMAS

Président de l’association REGAR