L'évolution de la crise Covid-19, avec le développement de variants notamment en Afrique du Sud, oblige à une adaptation de notre stratégie pour protéger La Réunion et nos familles. Ce jeudi après-midi, lors d'une interview sur la Outre-mer 1ère, le ministre des Outre-mer a annoncé que l'isolement des voyageurs arrivants à La Réunion et Mayotte était une option envisagée. Je me réjouis de cette annonce qui fait suite à notre mobilisation continue en faveur de cette proposition depuis le mois de mai 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

