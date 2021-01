Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Suite aux annonces du Premier Ministre et de la Ministre de l'Enseignement Supérieur, l'Union des Étudiants Réunionnais de l'Hexagone (UERH) déplore une posture passive face au mal-être grandissant au sein de la communauté étudiante. Par ailleurs, nous regrettons la disparition du Ministre de l'Outre Mer et de son ministère sur le sujet des étudiants ultramarins. Malgré les différentes alertes que nous avions lancés quant aux difficultés des étudiants ultramarins et la volonté de faire avancer les dossiers ; manifestement, le Ministère des Outre Mer n'est pas concerné par les étudiants ultramarins ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

