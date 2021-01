Monsieur le Préfet, de nombreux passagers arrivant sur notre territoire, nous alertent de la permissivité des vérifications des tests à l'accueil et la non obligation de refaire le test en septaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

On remarque que seulement 30 % des personnes qui entrent sur notre territoire se plient à cette recommandation, car en effet, il ne s’agit que d’un conseil. Bien que l’épidémie de la Covid-19 semble sous contrôle aujourd’hui grâce à la discipline et au sens civique de la population, nous ne devons pas négliger l’irruption violente de la nouvelle souche qui a fait son apparition aux Comores. Provenant d’Afrique du Sud à cause d’une seule personne asymptomatique, cette nouvelle souche a provoqué 9 décès pour 50 000 habitants sur l’Île de Mohéli en quelques jours, ce qui à l’échelle de notre Île, correspondrait à plus de 100 décès.

Au mois de mars 2020, j’avais attiré votre attention et vous avais questionné sur les mesures envisagées pour éviter l’introduction et la propagation de l’épidémie sur notre département. Vous m’aviez répondu que vos services étaient prêts à faire face à toutes éventualités.

Deux mois plus tard avec l’abandon de la " quarantaine " et les contrôles déficients aux frontières, le nombre de cas explosait.

Aujourd’hui, face à ces nouveaux virus mutants très contagieux voire plus virulents, de nombreux pays ont mis en place des protocoles encore plus protecteurs pour leur population avec contrôles stricts et mesures de " quarantaines " obligatoires, comme le Canada ou la Nouvelle Calédonie, territoire français. Plus que jamais, je suis favorable à ces mesures.

En attendant la vaccination et comptant sur votre attachement à la protection de la santé publique des Réunionnais et comme représentant de l’État à la Réunion, je vous remercie vivement de m’informer de la stratégie adoptée dans les meilleurs délais.

Je continuerai à suivre de près l’évolution de cette situation pour protéger mes concitoyens. En vous remerciant par avance de votre prompte réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le préfet, l’expression de mes salutations républicaines les plus cordiales.

Jean-Gaël Anda