Lors de la conférence de presse donnée à Saint-Denis le 14 janvier, un des avocats des " Anges de la téléréalité " impliqués dans l'agression de la famille de Joé Bédier à l'hôtel Créolia se livre contre moi à une attaque gratuite, méprisante pour ma personne et insultante pour l'institution de la République à laquelle j'appartiens. (Photo JH Ratenon et J. Bédier devant l'hôtel Créolia rb/www.ipreunion.com)

Les propos sont en effet une charge sans retenue, et inadmissible pour un professionnel de justice dans l’exercice de ses fonctions, contre une personne et contre une démarche de soutien qui n’aurait aux yeux de l’avocat d’autre motivation que le fait " qu’on est député et qu’on n’a rien d’autre à faire !

En tant qu’élu de la République, représentant de très nombreux Réunionnais de ma circonscription particulièrement choqués par l’agression sur Joé Bédier et sa famille, je ne vois pas par ailleurs au nom de quoi un avocat me dénierait le droit de m’exprimer sur cette affaire. Qui est-il cet avocat pour décider qui a le droit ou non d’être présent et de prendre la parole sur un évènement qui nous a tous heurtés ?

Je ne sais pas comment il se comporte dans un tribunal mais en démocratie la règle est d’écouter et de respecter les gens, même lorsqu’on n’est pas d’accord avec eux.

Quant à la forme du propos, il faut avouer que les Anges ont particulièrement bien choisi leurs avocats : la bassesse et l’arrogance montrées à mon égard n’a d’égal que le niveau du programme télévisuel et des protagonistes qu’ils défendent. Nous n’avons définitivement pas les mêmes valeurs.

Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion