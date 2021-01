Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

Un premier cas du variant sud-africain du COVID-19 a été confirmé après analyses au CHU de Saint-Denis. Il s'agit d'un homme transféré des Comores et admis en réanimation au CHU le 7 janvier et dont on suspectait qu'il était atteint de cette variante de la maladie (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

