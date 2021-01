La campagne vaccinale, qui a débuté le 27 décembre, rencontre ces derniers jours de nouvelles difficultés. En effet, l'entreprise pharmaceutique Pfizer a annoncé des retards dans la livraison des vaccins, notamment en France. Ces retards qui n'étaient pas prévus vont probablement impacter le rythme de campagne de vaccination (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

"De plus, certains témoignages, notamment de maires, montrent que le nombre de doses qui seront livrées dans les 700 centres de vaccination est bien inférieur au nombre de doses annoncé. De surcroît, certains centres de vaccinations n’ouvriront pas faute de moyens logistiques ou de doses suffisantes.

La logistique de la campagne de vaccination faisant face à de nombreuses difficultés, il conviendrait que les collectivités prennent également en charge cette campagne de vaccination pour rendre plus performante l’organisation des vaccinations et faire vacciner plus de personnes, d’autant plus que de nouvelles variantes apparaissent."

