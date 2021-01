Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

La SIDR et des associations de locataires (le DAL 974, le CDAFAL associations Familiales Laïques, la CDLR et l'ADILSS et La Rue Familles de France 974) ont tenu une réunion pour présenter les travaux réalisés au sein de l'immeuble Flacourt et les prochaines étapes. Ce nouveau point d'information réaffirme la volonté de la SIDR et des associations d'aider et d'accompagner les locataires et d'oeuvrer activement en faveur de l'amélioration de leur qualité de vie, grâce à un dialogue régulier et concerté. (Photo d'archive : CNL)

