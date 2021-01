Dans le cadre de la négociation en cours sur le régime d'octroi de mer, la Commission européenne souhaite retirer la protection apportée par celui-ci lorsque la production locale fournit soit plus de 90% des besoins du marché local, soit moins de 5%. Cette décision inquiète l'Association pour le développement industriel de La Réunion (ADIR). Elle demande ainsi au gouvernement français de combattre fermement ce principe qu'elle juge "extrêmement dangereux". Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Adir. (Photo : ADIR)

L'Association pour le développement industriel de La Réunion appelle le gouvernement à combattre fermement l'initiative de la Commission européenne, qui pourrait d'après elle être "désastreuse pour la production et l’emploi locaux". L'ADIR souhaite ainsi obtenir le retrait pur et simple de cette proposition par la Commission.

Pour rappel, tous les sept ans, la France doit demander à Bruxelles le droit d’exonérer la production locale du paiement de tout ou partie de la taxe d’octroi de mer. C’est cette négociation qui est en cours, tous les autres aspects de l’octroi de mer relevant de la loi nationale. La demande française prend la forme d’une liste de codes douaniers dont la production est assurée localement, liste que la Collectivité unique / Région transmet au Ministère des Outre-mer, qui a son tour la transmet à la Commission.

La Commission examine ensuite ces demandes une par une, et s’assure que les exonérations d’octroi de mer sont dûment justifiées et proportionnelles aux surcoûts qui sont subis par la production locale, par rapport au produit équivalent importé. Ce travail d’analyse est réalisé sur la base de données chiffrées précises.

A la fin de son travail, la Commission propose une Décision au Conseil, c’est-à-dire aux gouvernements de l’Union européenne, qui autorise formellement la France à appliquer ces exonérations de taxe pour la production locale. C’est dans le cadre de cette préparation que la Commission a proposé à la France que tous les codes douaniers représentant une production locale inférieure à 5% des besoins locaux, ou supérieure à 90%, ne pourraient plus être protégés par l’octroi de mer.

Il s’agit d’une innovation de la part de la Commission, ce principe ne figurant dans aucune Décision par le passé. Pour amortir le choc, la Commission assure que toutes les demandes de dérogation à ce principe général seront acceptées, c’est-à-dire que les codes douaniers supérieurs à 90%, ou inférieurs à 5%, continueront pour l’instant à bénéficier de la protection de l’octroi de mer à titre dérogatoire. La Commission souhaite toutefois que le principe de non-protection soit inscrit dans la Décision.

"Si la Commission est prête à donner toutes les dérogations au principe nouveau qu’elle souhaite fixer, autant supprimer directement l’inscription du principe en question dans la Décision qu’elle prépare. Si elle n’accède pas à cette demande, c’est bien qu’elle compte s’en servir. Il est évident que la Commission procède là à une stratégie des " petits pas ", qui mènera assez rapidement à un affaiblissement sans précédent de la protection de la production locale que permet l’octroi de mer", déclare l'ADIR.

Elle ajoute : "si le principe proposé par la Commission était appliqué, l’impact sur la production et l’emploi locaux serait très important, puisque cela signifierait que la protection de l’octroi de mer serait retirée aux entreprises représentant 19% de la production locale à La Réunion. L’application de ce principe représenterait donc un " cadeau " sans précédent de 150 millions d’euros au profit de l’importation, c’est-à-dire 35% des 450M€ que représentent les exonérations d’octroi de mer pour l’ensemble des DOM. Il est illusoire de penser que la production locale pourrait résister à une telle perte de compétitivité par rapport à l’import. Dans ces conditions, ce sont près de 17.000 emplois qui se retrouveraient, eux-aussi, en risque."

"Affaiblir ces secteurs prééminents, qui sont les plus créateurs d’emplois dans les DOM, aggraverait donc le phénomène du chômage dans nos régions, qui figurent parmi les plus touchées d’Europe par ce fléau, notamment chez les jeunes. Cela irait de plus à l’encontre des objectifs de relance de l’activité dans la conjoncture socioéconomique inhérente à la crise de la COVID ainsi que la sécurisation des approvisionnements locaux par la présence d’une production sur place.

La production locale n’est pas un phénomène problématique qu’il faudrait combattre

L’Union européenne autorise des exonérations d’octroi de mer pour encourager le développement de la production locale dans les DOM. Sauf à contredire frontalement cet objectif, on ne peut pas considérer que, lorsque la production locale réussit à s’épanouir sur son marché et démontrant ainsi la pertinence du dispositif, elle deviendrait à partir d’un certain seuil d’activité un phénomène problématique qu’il faudrait stopper.

Retenir le principe d’exclusion du bénéfice des exonérations d’octroi de mer à partir d’un certain seuil de production local reviendrait donc, paradoxalement, à protéger les importations contre la production locale, ce qui, de toute évidence, s’avère diamétralement opposé à la raison d’être des différentiels.

Limiter la protection dont bénéficie la production locale à partir d’un certain niveau serait profondément asymétrique, et donc injuste, pour au moins deux raisons :

- On limite la production locale, mais on ne limite pas le niveau des importations. On ne comprend pas bien la logique sous-jacente à cette décision : pourquoi la production locale est-elle la seule qu’il faudrait combattre lorsqu’elle franchit un certain seuil ? Cette symétrie est absurde et choquante.

- On ne voit pas bien le danger que représenterait la production de yaourts ou de peinture d’un DOM, pour une grande entreprise multinationale qui détient des marchés sur tout le continent européen. Dit autrement, les entreprises de production locale n’ont pas d’autre choix que d’écouler leurs marchandises sur leur marché local, tandis que les entreprises qui importent sur nos territoires ont accès au grand marché mondial. Dans ces conditions, limiter la production locale, c’est limiter assurément le développement de l’économie et des emplois dans les DOM. Là encore, l’asymétrie entre une production continentale aux capacités de développement illimitées, et une production locale qu’il faudrait limiter à partir d’un certain seuil, est aussi absurde que choquante.

Cette mesure créerait une insécurité juridique majeure pour la production locale. Les différentiels d’octroi de mer visent à compenser les handicaps permanents de la production locale des DOM, qui sont reconnus à l’article 349 du Traité européen. Ils ont pour objectif, en compensant les surcoûts spécifiques de nos territoires, de rétablir une concurrence équitable entre les productions locales et les produits importés sur nos marchés insulaires.

Accepter le principe selon lequel, à partir d’un certain niveau de production locale, celle-ci doit être combattue, constituerait un précédent juridique sans équivalent jusqu’alors.

Les handicaps reconnus par l’article 349 du Traité sont en effet permanents et extérieurs à l’entreprise : le fait d’atteindre 90% de production locale ne rapproche pas nos territoires de l’hexagone, et n’agrandit pas la taille de nos petits marchés de quelques centaines de milliers de consommateurs. Accepter ce principe serait donc un dangereux précédent s’agissant de la portée de l’article 349 du Traité, qui doit s’appliquer dans toute sa plénitude comme l’a encore rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt " Mayotte " de 2015.

Plus encore, sur le plan pratique, qui va avertir les entreprises qu’elles auront dépassé le seuil des 5% ou des 90% ? Le taux de couverture d’un marché est une donnée fluctuante : personne n’a la capacité de le suivre, les données douanières ou fiscales ayant souvent plusieurs mois, et parfois années, de décalage. En cas de contrôle, l’entreprise ou le groupe d’entreprise qui dépassent, sans toujours le savoir, le seuil de 90% de couverture des besoins locaux, risque d’être condamnée à rembourser des aides, sans qu’elle ait aucun moyen de vérifier si elle est toujours, ou non, dans la légalité.

Aucune entreprise ne peut fonctionner avec ce niveau d’incertitude. Dans ces conditions, il est à la fois illogique, dangereux et contestable de subordonner le bénéfice des différentiels, visant à compenser des surcoûts permanents, à un critère de couverture des besoins de

consommation par définition variable et contraire de ce fait aux paramètres retenus par le traité.

Cette mesure fragiliserait l’innovation dans les DOM. On aurait tort d’oublier la dangerosité de la partie de la proposition de la Commission qui concerne les entreprises locales assurant moins de 5% de la consommation locale. Cette proposition revient à considérer que les entreprises innovantes, déjà assujetties à la taxe d’octroi de mer qui lancent un nouveau produit sur le marché local, ne doivent pas être protégées par le système des exonérations d’octroi de mer. On leur demande donc de payer la taxe d’octroi de mer comme si elles étaient une entreprise d’importation.

Leur droit à différentiel, paradoxalement, ne naît qu’après la période la plus difficile et la plus coûteuse, celle du démarrage jusqu’à atteindre une couverture de 5% des besoins de consommation. Si la production concernée (qui peut être effectuée par une ou plusieurs entreprises) ne dépasse jamais 5% des besoins de consommation elle n’aura jamais droit au différentiel d’octroi de mer car elle reste non éligible à l'exonération de la taxe en vertu du principe d’exclusion.

Il s’agit clairement d’une "barrière à l’entrée" infranchissable pour la production locale, qui se trouve ainsi attaquée par les deux bouts : l’innovation locale est rendue quasiment impossible, tandis que la trop grande performance est interdite. Personne ne peut accepter cette protection insupportable accordée à l’import, dès lors que la loi considère paradoxalement qu’il puisse y avoir soit " pas assez " soit " trop " de production locale pour bénéficier du soutien que constitue le différentiel.

Nous demandons donc au gouvernement français de combattre fermement ce principe extrêmement dangereux pour la production locale, et de ne pas croire les fausses assurances qui lui sont données par la Commission en mettant en avant sa volonté d’accorder autant de dérogations que demandées par la France : si la Commission ne souhaite pas appliquer ce principe, qu’elle le retire. Si elle ne veut pas le retirer, c’est qu’elle veut l’appliquer. Et si elle l’applique, les conséquences pour la production et l’emploi locaux seront dramatiques : le gouvernement doit donc obtenir son retrait pur et simple."

Association pour le développement industriel de La Réunion